VIDÉO - Ouragan Dorian : Grand Bahama ravagée, l'île en grande partie submergée après le passage du "monstre"

Grand Bahama est sous les eaux. Depuis dimanche 1er septembre, l'archipel des Bahamas est frappée de plein fouet par l'ouragan Dorian, rétrogradé de catégorie 5 à 3 la nuit dernière mais qui reste "extrêmement dangereux" avec des vents moyens qui atteignent encore 200 km/h et des rafales jusqu'à 240 km/h. L'ouragan a depuis ralenti et fait quasiment du sur-place au-dessus de la petite île de 1400 km2, où il devrait rester encore une bonne partie de la journée de mardi accompagné de ses pluies torrentielles et ses vents "catastrophiques", selon les prévisions du Centre national des ouragans américain (NHC).





Située à 88 kilomètres de la côte de Floride, l'île connue pour ses plages, ses criques et ses récifs coralliens, vit un enfer comme sa voisine d'Abaco, touchée par l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre, égalant le record de 1935. Grand Bahama est inondée sur ses parties septentrionales. La houle levée par l'ouragan conjuguée aux fortes vagues générées par le vent a provoqué une surcote exceptionnelle de l'ordre de 5 à 7 mètres, selon le NHC. Or, le point le plus élevé de Grand Bahama est à 12 mètres. Avec très peu de relief et une altitude de 1 à 6 mètres seulement, la moitié de l'île est submergée.