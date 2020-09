VIDEO - Barcelone : après les soins intensifs, les malades prennent l'air de la mer pour guérir du Covid-19

Depuis plusieurs années, avant même la crise sanitaire du coronavirus, la musicothérapie, la psychologie et cette virée sur le littoral font partie des soins offerts aux grands malades. Chaque semaine, deux à trois patients en font la douce expérience. Une étude scientifique est actuellement menée par les médecins de cet hôpital pour analyser et quantifier les bénéfices de la sortie. Reprendre contact avec la réalité, retrouver des sensations après le trou noir de la réanimation et parfois du coma semblent en tout cas participer à la guérison.

Cette thérapie est aussi utilisée pour les patients atteints du Covid-19. Et ce d'autant plus que la plupart de ceux qui arrivent désormais à l'hôpital savent ce qui les attend. Cela génère donc une angoisse supplémentaire. Sentir l’iode et jouir du paysage les aide alors à diminuer le stress provoqué par les soins et la maladie.