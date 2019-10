Barcelone sous tension : la manifestation indépendantiste vire à l'affrontement de rue avec la police

ESPAGNE - Plus d'un demi-million d'indépendantistes catalans ont calmement manifesté dans les rues de Barcelone ce vendredi. Des militants radicaux ont ensuite affronté la police, les heurts, de plus en plus violents, se poursuivant dans la soirée.

La manifestation pacifique a cédé le pas aux affrontements entre des militants radicaux et la police, ce vendredi soir à Barcelone. Un scénario qui laisse redouter une cinquième nuit d'émeute en Catalogne, où les indépendantistes poursuivent leur mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants. En début de soirée, les heurts se cristallisaient dans le centre-ville, autour de la Via Laietana, l'un des axes principaux de la capitale catalane, et de l'avenue du Paseig de Gracia, qui avait été noyée dans l'après-midi par une marée humaine. Selon la police municipale, 525 000 personnes ont participé à cette manifestation, qui s'est, elle, déroulée dans une ambiance festive.

Affrontements près du commissariat central

A la fin du rassemblement, près du commissariat central de la métropole, des centaines de manifestants radicaux ont incendié des conteneurs de poubelles et défié les policiers antiémeutes qui tiraient du gaz lacrymogène pour les disperser, comme le montrent ces images (voir ci-dessous) diffusées par La Vanguardia.

Des affrontements qui se sont exacerbées au cours de la soirée, s'étendant à d'autres rues, d'autres places. Des vidéos tournées par un journaliste d'El Paìs permettent d'entrevoir le chaos qui s'est emparé du centre-ville, avec des forces de l'ordre présentes en nombre pour faire face à des barricades en feu, notamment autour de la plaça Urquinaona ou de la plaça Catalunya.

La police barcelonaise a indiqué dans la soirée qu'en raison des violences se déroulant dans le centre-ville, les citoyens étaient priés de ne pas se rendre sur place. Dans le viseur des manifestants : Cour suprême espagnole, qui a infligé lundi des peines de neuf à 13 ans de prison à neuf dirigeants indépendantistes pour la tentative de sécession de 2017.

La rédaction de LCI Twitter