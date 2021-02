Bataille de Viazma : deux siècles plus tard, honneur aux grognards de Napoléon

Au centre culturel de la petite ville russe de Viazma, qu'ils soient médecins, cadres, ouvriers ou étudiants, leur grande passion, c'est Napoléon, ses batailles, les sabres et les mousquets. En costume de guerre, ils sont venus au champ de bataille, non pas pour rejouer le scénario mais assister à de vraies funérailles militaires rendues avec les honneurs. Celles de 120 soldats français et russes tombés dans cette localité en 1812, il y a 208 ans. Lors de ce que les Russes appellent la "Grande Guerre patriotique" et que les Français connaissent sous le nom moins glorieux de "Retraite de Russie".