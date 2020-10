Beau Soleil, l'école la plus chère du monde

Beau Soleil est un entre-soi pour adolescents privilégiés. Nous nous sommes faits ouvrir les portes de ce luxueux pensionnat suisse, le plus cher du monde. Preuve en est, l'enseignement et les infrastructures, qui se veulent hors normes de cet établissement, coûtent en moyenne 150 000 euros par an. Les cours y sont dispensés en Français et en Anglais. Mais ce qui fait la réputation de l'établissement, c'est surtout un enseignement très personnalisé, du sur-mesure.



Les valeurs de Beau Soleil sont répétées à ses pensionnaires au début de chaque semaine, lors d'une cérémonie très protocolaire. Ils sont 260 élèves de 11 à 18 ans, dont les parents font partie des plus grandes fortunes mondiales. Ces derniers espèrent faire de leur progéniture les dirigeants économiques et politiques de demain. La plupart souhaitent rester anonymes. D'ailleurs, leurs noms de famille ne nous seront jamais communiqués.



