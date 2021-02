Belgique : le carnaval de Binche n’a pas lieu, mais son esprit est toujours là

Cette année, le ciel de Binche ne pourra pas disparaître sous de grands chapeaux cotonneux et la ville ne pourra pas vibrer à l'unisson au rythme entêtant de la danse des Gilles. À cause du contexte sanitaire, le carnaval est, en effet, annulé. Mais il résonne toujours dans chaque photo et chaque souvenir des habitants. Comme leurs aïeux avant eux, Julien et Vincent Wadowski sont fiers d'être Gille, personnage emblématique de ce qui est sans nul doute la plus belle fête de Belgique.