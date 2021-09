Belgique : les images surréalistes de l’autoroute transformée en décharge après les inondations

C’est une scène apocalyptique. Sur l’A601, en Belgique, des déchets sont amassés sur cinq mètres de hauteur et seize kilomètres de longueur, une montagne de détritus formée depuis les inondations qui ont frappé le pays à la mi-juillet. Les dégâts étant considérables, l’évacuation des gravats et objets en tout genre était en effet rapidement devenue ingérable.

Faute de place dans les déchetteries, saturées en moins de 30 heures, cette autoroute a été réquisitionnée pour entreposer ce qui a été détruit par l’eau. Les objets qui forment le tas laissent deviner le quotidien des sinistrés. "On trouve des frigos, des électroménagers, des fauteuils, on voit des jouets d’enfants… Tout ce qui est contenu dans une maison se retrouve ici, détruit", énumère Jean-Jacques de Paoli, porte-parole d'Intradel, la principale société de traitement des déchets dans la province de Liège, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Aujourd’hui, la vie a repris son cours. À deux pas de l’autoroute se tient ainsi tous les dimanches un match de foot. Et les riverains craignent que les déchets ne partent plus jamais."Toute cette pollution-là, on va devoir la mettre quelque part", "Ça sent mauvais pour ceux qui jouent au foot", témoignent deux d’entre eux.