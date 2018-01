VIDÉO - Une cavalière chute devant la papamobile, le pape François s'arrête pour lui donner les "premiers soins"

Chargée de sécuriser le convoi qui transportait le souverain pontife ce jeudi au Chili, cette militaire n'a pu voir venir l'accident qui lui a valu une bénédiction. Le Pape François, en visite officielle pour trois jours dans le pays, défilait vers la ville d'Iquique, au nord, quand une femme a été éjectée par son cheval sous ses yeux. En voyant l'animal se cabrer et sa cavalière tomber violemment à terre, il a stoppé sa papamobile. Sur les images officielles, on voit François faire signe à son entourage de s'arrêter et de descendre du véhicule pour porter assistance à la policière désarçonnée. "Le cheval a pris peur à cause des cris de la foule et (la policière) a chuté. Le pape a vu cela et a demandé à s'arrêter", a expliqué le service de communication de la police chilienne.