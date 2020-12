Berlin se reconfine avant les fêtes

C'est le choc ce mercredi matin en Allemagne. Pour la seule journée de mardi, près de 952 morts ont été recensés avec 28 000 nouveaux cas de contaminations. Dans les rues de Berlin, les passants s'inquiètent pour leurs familles, les personnes âgées et celles à risque. Certains proposent de faire plus de tests de dépistage. Avec huit lits sur dix occupés, les hôpitaux sont presque saturés dans un pays où on n'en avait jamais manqué jusque-là. Dans les services de réanimation, la situation est critique et les soignants sont en sous-effectif.