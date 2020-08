VIDÉO - Beyrouth : en plein shooting, une future mariée soufflée par l’explosion

"C’est de la folie", a commenté un journaliste américain qui a partagé cet extrait du vidéaste Mahmoud Nakid relayé via le compte de Yeni Şafak, un quotidien turc conservateur, précisant que la jeune femme "fait partie des heureuses personnes qui ont survécu".

Selon Paris Match, la future mariée rescapée, médecin entre le Liban et les Etats-Unis, a elle-même aidé les blessés en leur apportant les premiers soins. "Ce qui est arrivé pendant l’explosion, il n’y a pas de mots pour le décrire… j’étais choquée. Je me suis demandée ce qui allait se passer, je me suis dit que j’allais mourir. Et comment je vais mourir ?" a-t-elle confié, avant d'ajouter : "Mais moi-même, mon mari et le photographe nous nous sommes échappés indemnes, je remercie Dieu de nous avoir protégés".