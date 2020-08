Beyrouth : "les gens n’ont pas le souvenir d’avoir vécu une explosion aussi forte depuis 2005"

Deux explosions successives ont secoué la ville de Beyrouth, au Liban, ce mardi 4 août. Elles ont fait des morts et des blessés. Des incendies sont encore en cours dans le quartier du port, qui a été touché par ces explosions. D’après notre reporter Marine Brossard, "l’air de la ville est assez difficilement respirable… Il y a une forte odeur, une forte fumée qui plane dans l’air". Elle a aussi affirmé que "sur des kilomètres, il y a partout des débris qui jonchent le sol. La déflagration a été entendue à des kilomètres du port... Même sur les hauteurs de Beyrouth, les gens pensaient d’abord que c'était un tremblement de terre". Et de conclure, "ici, en ville, les gens n’ont pas le souvenir d’avoir vécu une explosion aussi forte, en tout cas en ville, depuis 2005".



