Beyrouth : les trésors architecturaux détruits

Selon le ministère libanais de la Culture, 640 bâtiments historiques ont été endommagés et 60 menacent de s'effondrer. C'est notamment le cas du Palais de la Résidence, une bâtisse datant du XVIIIe siècle. À l'intérieur, les dégâts sont colossaux et inestimables. Des vitraux qui datent de plus de 200 ans ont été soufflés par l'explosion. Des panneaux de bois de l'époque ottoman, avec de belles écritures arabes, ont également été arrachés. Et des tableaux de famille ont aussi été détruits.



