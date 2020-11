Biden élu président : que dit la presse ce matin ?

La victoire de Joe Biden a été officiellement annoncée. Ce dimanche, Catherine Jentille de Canecaude nous détaille les titres qui ont fait la Une de la presse américaine. Les deux plus célèbres journaux, le Washington Post et le New York Times, ont publié la même Une. Ils résument l'essentiel des élections en affirmant "Biden bat Trump". Il est à noter que ces deux quotidiens étaient les bêtes noires de Donald Trump.



Le Daily News, quant à lui, a fait un jeu de mots avec "Joe Bilation" pour dire "jubilation". Il a toutefois souligné que le nouveau duo Joe Biden et Kamala Harris devra soigner une nation malade. Enfin, le New York Post, qui fut l'allié indéfectible de Donald Trump durant son mandat, semble déjà fraterniser avec l'autre camp. Tous ces titres de journaux signent la fin d'une campagne inédite. Celle-ci aura été riche en suspense et en rebondissements. Elle aura également été la plus chère de toute l'histoire des Etats-Unis, car elle a coûté douze milliards d'euros.