Binche a vibré aux rythmes de son fameux carnaval

Ces trois derniers jours, les fameux Gilles de Binche (Belgique) avaient rempli les rues de la ville durant son carnaval. Cette tradition datant du quatorzième siècle prône l'esprit de communion à travers leurs tenues spécifiques, les chapeaux en plumes d'autruche, le masque, le rondeau des Gilles et le défilé des enfants. Mais le moment le plus attendu est celui où les Gilles jettent à la foule des tonnes d'oranges. Chacun sa méthode plus ou moins loufoque pour les rattraper.



