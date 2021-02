VIDÉO - Une vague de froid polaire "sans précédent" traverse les États-Unis

Un manteau de neige épais a ainsi enveloppé les rues, les arbres et les voitures de la capitale de l'État, Austin. À Houston, il a fait -9 degrés. Des chutes de neige sans précédent depuis plusieurs jours maintenant. Plus de 2,5 millions de foyers se retrouvent sans électricité dans le "Lone Star State", selon le site Poweroutage.us .

L'état d'urgence y a été décrété pour raisons climatiques dans les 254 comtés, une déclaration approuvée dimanche soir par le président Joe Biden. "Chaque partie de l'État va connaître des conditions météo glaciales dans les prochains jours et j'exhorte les Texans à rester vigilants face à la météo très rude qui arrive", a prévenu le gouverneur du Texas, Greg Abbott dans une conférence de presse samedi.

Le verglas a déjà causé de graves accidents. Un carambolage géant sur une autoroute près de Dallas a notamment fait au moins six morts et des dizaines de blessés jeudi. Six autres États (Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi) ont fait la même demande car des centaines de records de froid ont été enregistrés partout au pays de l'oncle Sam. L'Oklahoma, par exemple, a été surpris par de telles conditions météorologiques, des routes recouvertes de neige et des températures glaciales.

Toujours dans le sud du pays, l'État du Tennessee était aussi sous la neige, une vidéo impressionnante montrant, sur les réseaux sociaux, un véhicule glisser sur une chaussée givrée transformée en patinoire dès sa sortie du garage.