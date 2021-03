Blocage du Canal de Suez : la facture s'alourdit

Les remorqueurs ont réussi à faire bouger un peu le super cargo Ever Given, échoué dans le canal de Suez. On peut voir sur des photos satellites que la proue du navire, engluée dans le sable, s'est déplacée de 30°. C'est un signe encourageant pour les autorités. Elles fondent leurs espoirs sur la marée haute prévue cette nuit. Elle pourrait remettre le navire à flot et libérer le canal.

Parmi les navires bloqués au large, onze transportent du bétail en route vers les pays du Golfe. À leur bord, plus de deux cent mille moutons. Et selon une ONG, au moins six de ces navires connaissent une situation critique. Le bétail manquerait de nourriture et d'eau. Deux nouvelles dragues et deux remorqueurs supplémentaires font route vers le site. Et en cas d'échec, la dernière chance sera de décharger le navire de ses conteneurs pour l'alléger et lui permettre de se dégager.