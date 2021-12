VIDÉO – Bloqués par la neige, des Danois passent toute une nuit dans un Ikea

"C’était une sacrée expérience !" Au Danemark, une trentaine de personnes ont passé la nuit de mercredi à jeudi dans un magasin Ikea à cause d’une tempête de neige. L’enseigne leur a offert le gîte et le couvert. "En fin d’après-midi, le vent a commencé à souffler très fort, les transports publics se sont arrêtés et rapidement il est devenu impossible de conduire sur les routes", a expliqué jeudi, quand la tempête s’est calmée, Peter Elmose, le directeur du magasin d’Aalborg. "C’était trop dangereux d’aller dehors et on ne pouvait pas faire prendre ces risques à nos collaborateurs, et puis il restait six clients, on les a invités aussi", a-t-il ajouté.