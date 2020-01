Boeing ukrainien abattu en Iran : deux missiles auraient touché l'appareil

De nouvelles révélations sur le crash de l'avion ukrainien en Iran ont été publiées par le New York Times. D'après les images authentifiées par le quotidien lui-même, l'appareil a été visé par deux missiles, à 30 secondes d'intervalle. La vidéo expliquerait pourquoi l'avion aurait changé de direction. Alors que les étudiants continuent de dénoncer les mensonges d'État et exigent le départ des mollahs, le président Hassan Rohani, lui, appelle à une profonde refonte du système.



