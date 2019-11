Bolivie : les policiers tirent sur les manifestants

La Bolivie plonge dans le chaos. L'ancien président Evo Morales, accusé de fraude électorale, s'est enfui cette semaine au Mexique. Depuis, une atmosphère de guerre civile plane entre ses partisans et ses opposants. Cinq manifestants ont perdu la vie lors des affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.