VIDÉO - Première apparition en public de Boris Johnson depuis sa guérison du Covid-19

"Nous commençons maintenant à inverser la tendance", a déclaré Boris Johnson, remerciant ses compatriotes de leur "bon sens" et de leur "esprit communautaire". Avant de les prévenir : "Je sais que c'est difficile. Et je veux faire progresser l'économie aussi vite que possible, mais je refuse de gâcher les efforts et les sacrifices du peuple britannique et de risquer une deuxième épidémie majeure.".

Avec 20.732 décès dans les seuls hôpitaux, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus sévèrement touchés en Europe par le nouveau coronavirus. Le bilan s'annonce encore plus lourd avec les morts dans les maisons de retraite, qui se comptabilisent par milliers, selon les acteurs du secteur.