Bousculade meurtrière en Israël : les images du drame

Plus de 10 000 juifs ultra-orthodoxes avaient l'autorisation de se rassembler pour la fête religieuse de Lag Baomer. Mais au final, ils étaient au moins 30 000, trois fois plus nombreux que prévu. Une estrade a-t-elle cédé ? Pourquoi le mouvement de foule a-t-il dérapé ? Les circonstances exactes à l'origine de la cohue restent indéterminées. Les secouristes intervenus par centaine jeudi soir racontent des scènes de chaos. Au moins 150 blessés ont été évacués en urgence vers les hôpitaux de Jérusalem et Tel Aviv. Toute la soirée, des fidèles se sont recueillis sur les lieux du drame. Le gouvernement parle de l'un des plus grands désastres qui a frappé Israël.