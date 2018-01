VIDÉO - Voiture folle à Rio de Janeiro : un bébé tué et 17 blessés

L'automobile noire, pare-brise cassé et avant enfoncé témoigne de la violence du choc. Un bébé de neuf mois a été tué et 17 personnes blessées, à Rio de Janeiro ce jeudi, lorsqu'une voiture est montée accidentellement sur le trottoir de la célèbre promenade du front de mer de Copacabana, avant de finir sa course sur la plage. Le conducteur a été emmené par la police alors que de nombreuses personnes, dont beaucoup de touristes, se promenaient le long de l'avenue de plusieurs kilomètres en cette période de congés et à quelques semaines du carnaval. Il "a expliqué au commissariat qu'il avait eu une crise d'épilepsie et des médicaments anti-épileptiques ont été retrouvés dans son véhicule", a déclaré à l'AFP le colonel Angeloti, précisant que des examens médicaux allaient être faits. Et ce dernier de poursuivre : "La police est chargée de l'enquête, mais apparement il ne s'agit pas d'une attaque terroriste".