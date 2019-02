VIDÉO - Brésil : les images sidérantes de la coulée de boue meurtrière une semaine après la catastrophe à Brumadinho

La séquence témoigne de la puissance dévastatrice de la coulée de boue. Au moment exact de la rupture du barrage. Sept jours après le drame de Brumadinho, qui a fait au moins 115 morts et 248 disparus dans le sud-est du Brésil, des images de vidéo-surveillance viennent d'être dévoilées. On y voit progresser le monstrueux torrent de couleur marron, semblant ne laisser aucune chance à ceux qui se trouve sur son passage, même en voiture. Et pour cause : à certains endroits, il a atteint jusqu'à 70 ou 80 km/h. Il n'aura fallu que quelques secondes, pour que le train minier ne soit totalement avalé.





Une semaine après la catastrophe minière la plus dévastatrice du Brésil, rien ne laisse penser qu'il y ait encore des survivants mais les secours continuent de chercher, de déblayer et d’identifier les corps qui sont retrouvés.