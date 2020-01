VIDÉO - Les eurodéputés britanniques pro-Brexit quittent Bruxelles en fanfare au son d'une cornemuse

"Goodbye! Nous ne reviendrons pas", lance Ann Widdecombe, avant que la petite délégation ne monte dans des taxis pour rejoindre la gare et prendre l'Eurostar direction Londres. "Si vous croyez dans la démocratie, suivez notre exemple", lance à ses côtés Rupert Lowe, "ravi" de rentrer. "Nous ramenons notre souveraineté à la maison. C'est ce que veut le peuple britannique". Leur chef de file Nigel Farage avait plié bagage dès mercredi soir, après le vote historique des eurodéputés approuvant le traité de divorce entre l'UE et le Royaume-Uni, trois ans et demi après le référendum et après 47 ans d'union.

Le drapeau britannique va flotter pour la dernière journée vendredi sur les institutions de l'Union européenne, qui perdra pour la première fois de son histoire un Etat membre avec le départ du Royaume-Uni à minuit. Cette date marque la fin de la participation du Royaume-Uni à toutes les institutions européennes. Les conséquences concrètes de ce divorce pour les citoyens et les entreprises ne seront en revanche pas immédiates. Les règles communautaires continueront à s'appliquer pendant une période de transition allant jusqu'à la fin de l'année, au cours de laquelle Londres et Bruxelles vont négocier leur future relation, notamment commerciale.