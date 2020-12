Brexit : l'Europe renforcée ?

Au lendemain de cet accord historique, il est possible de tirer plusieurs leçons qui vont dans le sens d'un renforcement de l'UE. Souvenons-nous qu'en 2016, il y a eu un référendum sur le Brexit et à l'époque, on disait que le départ de l'Angleterre en annonçait d'autres. Et que si de toute façon il n'y avait pas de départ immédiat, les désaccords publics seraient tels que tôt ou tard, les conséquences seraient telles qu'il y aurait une implosion. Hors, force est de constater que quatre ans après, le front européen est resté uni et les velléités de départ sont pour l'instant en lettre morte.