Brexit : "La passion l'emporte sur la raison", estime François Lenglet

Leur décision de rompre avec l'Europe va à l'encontre des intérêts des entreprises. En rétablissant les frontières, ce sont les passions politiques qui l'emportent, au mépris du commerce. Et pour cause, 47% des exportations britanniques vont en Europe et 53% de ses importations viennent d'Europe. Des chiffres énormes et tout particulièrement avec la France.