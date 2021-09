Brexit : les pêcheurs français au pied du mur

À quelques heures de l'expiration de leur licence, les pêcheurs normands ont enfin une réponse de la part des Britanniques et elle n'est pas satisfaisante. Sur 170 demandes, il y a 75 refus, 31 autorisations provisoires et seulement 64 autorisations définitives. Habituellement, Nicolas passe six mois de l'année dans les eaux britanniques. Cela représente une grosse partie de son chiffre d'affaires comme pour beaucoup de pêcheurs qui attendaient une réponse depuis plusieurs mois. "Il y a des bateaux qui attendent leur licence depuis neuf mois maintenant et qui ne peuvent pas y accéder", confie Ludovic Bouchart, patron pêcheur à Granville (Manche).