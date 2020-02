Brexit : quelles leçons pour l'Europe et la France ? La mise au point de François Lenglet

Le Brexit est aussi un échec pour l'Europe, qui perd la deuxième économie du continent. C'est un désaveu qui porte sur la finalité même du projet européen, ouvrir les pays à la concurrence et aux migrations intérieures à l'union avec des limites géographiques sans cesse repoussées au fil des élargissements. L'Europe veut ouvrir les marchés et les frontières contrairement aux Britanniques qui souhaitent se protéger. François Lenglet nous en dit plus.



