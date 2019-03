VIDÉO - Brexit : un million de personnes dans les rues de Londres pour demander un second référendum

Le jeudi 14 mars, les députés Britanniques ont voté pour un report du Brexit - initialement prévu le 29 mars - au 30 juin. Mais une semaine plus tard, les dirigeants européens ont refusé cette date au Royaume-Uni, et lui ont accordé un report au 12 avril au plus tôt, au 22 mai au plus tard.





Exaspérés face à l'indécision de leurs représentants, les Londoniens se sont donc rassemblés, près de trois ans après le référendum qui a décidé la sortie de l'UE. En début d'après-midi, la foule pacifique et enthousiaste défilait en chantant des airs anti-Brexit et en brandissant des drapeaux européens. Munis de nombreuses pancartes, les manifestants s'en sont particulièrement pris à la première ministre Theresa May. Plusieurs caricatures l'ont dépeinte en dirigeante dépassée par les événements. Les détracteurs du Brexit reprochent au gouvernement d'avoir organisé le premier référendum trop tôt, et estiment avoir manqué d'informations pour prendre leur décision en toute connaissance de cause.