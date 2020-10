Bruxelles renonce au port du masque en extérieur

Le masque n'est plus obligatoire depuis ce jeudi matin à Bruxelles, en Belgique. Cependant, il faut en porter dans les commerces ou les transports en commun. Dans les rues de la ville, certains jouent la prudence. Avec la circulation du virus qui repart fortement à la hausse, certains commerçants préfèrent garder leur masque en permanence. Selon l'épidémiologiste Yves Coppieters, l'idée est de regagner la confiance de la population et leur adhésion aux gestes barrières.



