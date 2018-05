Impôt sur les sociétés et sur les revenus, coût de la vie : comment la Bulgarie est devenue l'eldorado des start-up françaises

Le patron de Johann, Adrien Bacchi, est Français, lui aussi. Sa société conçoit des jeux vidéos vendus ensuite en France à des prix français. Mais ses 30 salariés sont payés au tarif bulgare : 600 euros pour un débutant, 2000 pour un informaticien confirmé. "Ca nous permet d’être 20 à 30% moins cher que si on était en France, avec peut-être 30 à 40% de plus de qualité. Comme on paye bien les gens, on peut récupérer les meilleurs ici", nous explique-t-il. On a pas de stagiaires ou très peu. On est plus sur des gens qu’on recrute en CDI, et qu’on fait travailler dans de bonnes conditions".

Voilà pourquoi chaque semaine, à la chambre de commerce de France en Bulgarie, on reçoit de nouvelles demandes de renseignements d’entreprises françaises. 300 ont déjà installées leur siège social en Bulgarie. Et le pays, qui a encore besoin de se moderniser, déroule le tapis rouge à ces entreprises : l’impôt sur les sociétés est de 10%, l’impôt sur les revenus aussi. En une semaine, on peut créer une société, avec un minimum de capital de… 1 euro. On peut par ailleurs plus facilement embaucher, et plus facilement licencier qu’en France. Le tout au sein de l’Union Européenne, c’est-à-dire sans aucun droit de douane pour l’exportation.





Et les Français ne sont pas les seuls à y voir une belle opportunité. Partout à Sofia, des immeubles de bureau sortent de terre. Derrière : des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles… Sofia, la capitale Bulgare, est littéralement en train de changer de visage.