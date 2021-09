VIDÉO - "Ça fait un an et demi qu’on n’a pas mangé de viande" : le Liban dans l'enfer des pénuries

Le Liban au bord de la faillite. Depuis deux ans, une crise économique aggravée par la spirale de l'hyperinflation plonge le pays dans une série de pénuries que les habitants subissent de plein fouet. 78% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté, à la suite de ce que l'OMS tient pour l'effondrement le plus brutal d'un pays depuis 1850. L'envoyé spécial de TF1 sur place a rencontré des habitants et des commerçants de Beyrouth qui font face à des conditions quotidiennes catastrophiques, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

“Ça fait un an et demi qu’on n’a pas mangé de viande dans cette maison”. Zaina, qui vit dans le quartier de Borj Hammond, à Beyrouth, décrit ainsi sans détours son quotidien. "Et pourtant, j'ai une dette auprès de mon épicier qui dépasse les mille euros", poursuit cette mère de famille qui ne parvient plus à faire face à la hausse continue des prix.

Roy Koberci, qui travaille pour l'ONG Care, est venu lui livrer quelques produits de première nécessité, devenus inabordables. "Ces serviettes hygiéniques", explique-t-il en exemple, "elles coûtaient l'équivalent de 2 euros. Maintenant, dans les rayons, leur valeur est de près de 20 euros".