Calais : pourquoi autant de tentatives de traversées vers l’Angleterre ?

Avec l'hiver qui approche, les conditions météo vont se détériorer et rendre la traversée encore plus périlleuse. Voilà pourquoi ces derniers jours, les migrants sont plus nombreux à tenter le passage. Sur les plages autour de Calais, ces bateaux échoués, crevés et pliés en deux témoignent des risques pris chaque jour pour rejoindre les côtes anglaises.