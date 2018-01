VIDÉO - Californie : l'impressionnant sauvetage d'une adolescente après les coulées de boue

Dans cette région, d'ordinaire l'une des plus bucoliques et majestueuses de Californie, les pluies torrentielles de lundi et mardi, les premières depuis dix mois, se sont transformées en véritables calamités. Sans végétation après les incendies des derniers mois, la terre, que plus rien ne retenait, s'est affaissée sur des centaines de mètres tandis que les rivières montaient jusqu'à plusieurs mètres, charriant boue et rochers et détruisant tout sur son passage.





L’heure est désormais au déblayage : 500 personnes ont été mobilisées pour nettoyer mais les habitants déplorent des dégâts matériels importants.