VIDÉO - Californie : la marijuana récréative en vente libre

Avoir plus de 21 ans (l'âge de la majorité dans l'Etat) et montrer un permis de conduire ou des papiers d'identité. C’est tout ce dont un client a besoin depuis le 1er janvier 2018 pour s’acheter de la marijuana en Californie. L’Etat le plus peuplé des Etats-Unis a en effet légalisé cette drogue douce, devenant de facto son plus gros marché mondial légal.





La loi californienne, entrée en vigueur lundi après avoir été adoptée en novembre 2016, autorise une possession de 28,3 grammes de cannabis par personne, ou six plants maximum. On ne peut en consommer en public, au volant, et à moins de 300 mètres d'une école ou d'un établissement pour enfants. Les autorités et et même la police sont favorables à cette industrie en plein boom qui devrait rapporter 5,8 milliards de dollars d'ici 2021 en Californie, d'après le cabinet d'études Arcview.