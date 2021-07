Californie : la peur des incendies

Il faut savoir que la Californie connaît une sécheresse historique. Des records de température sont battus et des milliers d'hectares de forêts sont prêts à brûler. Même si dans cet État de l'Ouest américain, des feux, il y en a tous les étés, cette année 2021 pourrait être épouvantable et historique. Alors, pour y faire face, la Californie rassemble ses troupes et elles sont nombreuses. On compte 15 000 pompiers, 200 hélicoptères, 34 avions bombardiers d'eau. Mais même tout cela ne suffira pas.