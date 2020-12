Campagne de vaccination britannique : un exemple dont la France pourrait s’inspirer ?

Quand l'hôpital les a appelés ce matin, ce couple de nonagénaires de Brighton n'a pas hésité une seule seconde. Les plus de 80 ans sont prioritaires, vaccinés gratuitement et informés sur les possibles effets secondaires. L'hôpital de Brighton fait partie des 50 établissements pilotes en Grande-Bretagne et les habitants de cette ville sont fiers d'être les premiers en Europe à bénéficier de cette campagne de vaccination massive.

Avoir accès au vaccin, c'est commencer à envisager l'après-Covid. Dans cette ville, les bars ont rouvert, il y a du monde dans les rues et certains ne portent déjà plus de masque. À la campagne aussi tout le monde s'y prépare. Mais un obstacle persiste pour la vaccination de masse. Les doses doivent être maintenues à -70° et ne sont donc délivrées qu'à l'hôpital. L'objectif est de vacciner 3 000 personnes par jour et atteindre rapidement l'immunité collective.