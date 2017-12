VIDÉO - Canada : un animateur télé tue un puma et en cuisine quelques morceaux, les réseaux sociaux s'enflamment

"Quel type écoeurant !", "ASSASSINS !", "Vous ne respectez pas la nature", "Abrutis !", "Il faut abolir ces chasses inutiles !", "Killer !"... Un animateur de télé canadien, Steve Ecklund, est devenu en quelques jours l'homme le plus détesté des réseaux sociaux. En cause, des photos postées le 6 décembre dernier sur sa page Facebook le montrant avec à ses pieds la dépouille d'un puma. Mais pas que... Car l'outrecuidant s'est également fait photographier brandissant deux grands morceaux de viande, restes supposés de l'animal. Et a poussé le vice jusqu'à dévoiler le résultat final avec les morceaux mijotant dans une poële et une citation laconique : "un festin de friture".