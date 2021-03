Canal de Suez débloqué : le porte-conteneurs remis à flot

Timide mais un sillage tout de même derrière la coque. L’Ever Given se déplace pour la première fois depuis une semaine, encadré et tracté par sa sa flottille d'escorte. Une fierté pour les Egyptiens, qui ont bataillé jour et nuit. Dans la soirée du dimanche et la nuit, grâce à une forte marée et une douzaine de puissants remorqueurs, la poupe, l’extrémité arrière a été ramenée vers le centre du canal. Elle a de nouveau glissé à la mi-journée, avant le dégagement complet du mastodonte de 220 000 tonnes.