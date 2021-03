Canal de Suez : le transport maritime mondial bouleversé par le cargo échoué

Une partie de l'avenir du commerce maritime mondial repose sur un bulldozer qui a pour mission de déblayer les rives du canal de Suez. En effet, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde, l'Ever Given appartenant à la compagnie Evergreen, est actuellement en travers du canal et il faut le dégager. De nombreux remorqueurs ont également été dépêchés sur place pour l'une des opérations les plus délicates de l'histoire maritime.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Ever Given s'est retrouvé échoué pour une raison encore inconnue. La principale route maritime entre l'Asie et l'Europe est totalement obstruée. Plus aucun navire ne peut remonter ni descendre du canal entre la Méditerranée et la mer Rouge. Pour le moment, les experts estiment qu'il n'y a pas lieu de paniquer. "Le bateau n'a pas coulé, mais s'est échoué dans le sable et il y a certes des dégâts à bord. Il est encore en état de flottabilité et donc, il va être extrait. Ça va prendre à priori quelques jours", explique Vincent Groizelau, l'un d'entre eux. Toutefois, si les opérations devaient durer, c'est toute l'économie mondiale qui pourrait pâtir de cet incident.