Canaries : la nouvelle porte de l'Europe pour les migrants

C'est le cas par exemple de Modou qui est arrivé il y a un mois. Et ce jeune pêcheur gambien a aujourd'hui du mal à regarder l'océan, tant les souvenirs sont douloureux . "Je pense à tous mes amis qui sont morts. Je pense aussi à mon voyage et je pleure tout le monde a eu peur sur le bateau. Il y avait beaucoup de vent". Et d'exprimer le but de sa longue et dangereuse traversée. "Je dois réussir, c'est pour ça que j'ai risqué ma vie. J'ai juste besoin d'un travail. Et un jour, je retournerai en Afrique et je pourrai aider toutes mes sœurs, mes frères, mon père et ma maman".