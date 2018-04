VIDÉO - Cap-Vert, l'archipel des trésors

Théâtre des légendaires batailles de pirates et de corsaires, le Cap-Vert abrite les épaves des vaisseaux échoués. Plus ou moins immergées, elles cernent la côte comme des rocheux. Dans cet archipel, les naufrages se sont succédé depuis 500 ans. Selon un responsable du musée archéologique de Praia, la capitale du pays, plus de 300 bateaux ont sombré autour du Cap-Vert.