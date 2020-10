VIDÉO - Caricatures : les tensions s'exacerbent avec la Turquie, le portrait de Macron brûlé à Gaza

A Khan Younès, dans la bande de Gaza, enclave palestinienne de deux millions d'habitants dirigée par le mouvement islamiste Hamas, une poignée de manifestants ont brûlé des photos d'Emmanuel Macron et appelé à la défense du prophète et de l'islam, selon des témoins. "Insulter les religions et les prophètes ne relève pas de la liberté d'expression mais favorise plutôt une culture de la haine", a d'ailleurs indiqué le Hamas dans un communiqué, disant "prévenir", sans plus de précision, des "conséquences" que pourraient avoir ces déclarations. De son côté, le Djihad Islamique, deuxième groupe armé de Gaza, après le Hamas, a soutenu "qu'offenser" l'islam, et son prophète Mahomet, était une "ligne rouge" qui "ne pouvait être tolérée".