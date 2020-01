Carlos Ghosn : le récit de sa cavale et ses premiers jours au Liban

L'étau autour de Carlos Ghosn s'est fortement resserré ces dernières heures. Ce jeudi 2 janvier, Interpol a émis une "notice rouge". Le Japon a demandé à la police libanaise d'interpeller Carlos Ghosn. Une demande purement symbolique que Beyrouth ne semble pas pressée d'appliquer. Comment l'ex-patron de Renault-Nissan a-t-il quitté sa maison japonaise ? Et par quels moyens est-il arrivé au Liban ?



