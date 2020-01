Carlos Ghosn : les questions autour de sa fuite au Liban

Carlos Ghosn est toujours introuvable. Selon les experts du renseignement, la fuite de l'ex-PDG de Renault-Nissan a été minutieusement préparée. Depuis, des scénarios les plus rocambolesques sont relayés par les chaînes de télé libanaises. Plus surprenant encore, dépossédé de ses trois passeports, quel subterfuge l'homme d'affaires a-t-il utilisé pour tromper les douanes japonaises ?



