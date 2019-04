VIDÉO - Carlos Ghosn : Tokyo, Versailles, Oman... quatre mois d'une enquête tentaculaire

Ces accusations d'abus de confiance et de déclaration inexacte de revenus ne concernent que le Japon et non la justice française. En revanche, une enquête a été ouverte dans un autre dossier français cette fois : l'ancien patron est soupçonné d'avoir obtenu la location du château de Versailles et du Grand Trianon pour l'organisation de son mariage, une prestation évaluée à 50.000 euros, en contrepartie d'une convention de mécénat signée entre l'établissement public et la marque au losange. L'enquête, confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff), fait suite à un signalement de Renault à la justice début février. C’est dans le cadre de cette affaire, au cours de laquelle les avocats de Renault ont remis un certain nombre de documents au Parquet, que les flux financiers suspects qui valent à Carlos Ghosn une nouvelle interpellation ont été découverts.