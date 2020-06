Cérémonie d'hommage à George Floyd à Houston : de nombreux participants sur place

La cérémonie d'hommage à George Floyd vient juste de commencer à l'église The Fountain of Praise à Houston (Texas). De très nombreux amis de l'Afro-américain et beaucoup d'anonymes se sont rendus sur place. Les membres de la famille du défunt, eux, n'y sont pas car ils s'apprêtent à rencontrer le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, venu présenter ses condoléances.



