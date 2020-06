Cérémonie d’hommage à George Floyd aux États-Unis

C'est le 25 mai dernier, dans une rue de Minneapolis aux États-Unis, que s'est produit l'événement qui a déclenché cette vague de protestations et de remise en cause à l'échelle mondiale contre le racisme et les violences policières. La mort de George Floyd, lors de son interpellation, restera sans doute dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, c'est à Houston au Texas, sa ville natale, qu'un hommage lui est rendu.



