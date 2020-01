Cérémonie d’hommage aux victimes de la Shoah pour les 75 ans de la libération d’Auschwitz

À l'été 1944, jusqu'à dix mille personnes y étaient tuées chaque jour. Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi, était libéré le 27 janvier 1945 par l'Armée rouge. Ce lundi, 75 ans plus tard, quelques survivants, ainsi qu'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont participé à une cérémonie sur les lieux même où sont morts plus d'un million de Juifs.



