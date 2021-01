VIDÉO - Donald Trump s'en va sur "My Way"

La cérémonie de départ de Donald Trump est complètement inédite. Elle est le fruit de son refus d'assister à la prestation de serment de son successeur, et sa teneur est restée jusqu'au bout incertaine. Car c’est ce à quoi Donald Trump tenait le plus : partir en président en exercice, qu’il ne cessera d’être qu’à midi précises., 18h en France. Les organisateurs employés par la Maison Blanche, dont il était encore le locataire pour quelques instants, ont choisi des chansons symboliques pour accompagner le départ du président.

Le décollage à bord d’Air Force One en direction de la Floride, a été accompagné du plus grave My Way, de Paul Anka, popularisé à jamais par Frank Sinatra : un homme mûr se retourne sur son existence, et se dit qu’après tout, malgré "quelques regrets", il aura mené sa barque " à sa façon"- une forme d'auto-amnistie tandis que l'avion des Trump s’évanouit dans l’azur…